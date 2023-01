Le Cabaret de la Veuve Clinquante Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Le Cabaret de la Veuve Clinquante Salle des fêtes de Wambrechies, 10 février 2023, Wambrechies. Le Cabaret de la Veuve Clinquante Vendredi 10 février, 20h00 Salle des fêtes de Wambrechies

Réservation conseillée. Achat des billets sur place, à partir de 19h30. Tarifs | Plein 8€ | Réduit 5€ (demandeur d’emploi, allocataire minima sociaux, étudiants, -25ans) | Gratuit (-12 ans)

Un cabaret, oui. Mais pas n’importe lequel… Celui de la seule et unique Veuve Clinquante ! handicap moteur mi Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France C’est avec un plaisir non dissimulé que la Ville de Wambrechies accueille en résidence la Veuve Clinquante et ses acolytes pour qu’ils puissent peaufiner, essayer et risquer de nouvelles cabrioles et autres mises en scènes farfelues !

Et le tout vous sera dévoilé en ce jour tant attendu du vendredi 10 février ! Une veillée funèbre peut-elle être joyeuse ?

Bien sûr si elle est menée par la Veuve Clinquante ! Swing manouche, clown, jonglerie, fil de fer, acrobaties… vous allez vous sentir incontestablement vivants au beau milieu de ce tourbillon qui célèbre la vie, l’amour, le rire, la musique, l’espièglerie et l’amitié. Rien de tel pour commencer l’année en beauté ! Avec : Dorian Baste, Jeanne Bourgois, Elsa Gadpaille, Clément Lenoble, Benoit Luchier , Emilie Loxemand, Gaelle Rambaut , Julien Rivière , Félix Roloff, Yohan Vega

Ecriture : Gaelle Rambaut

Regard extérieur : Julien Rivière

Vidéo : Antoine Chartier Une production Cie In Illo Tempore en collaboration avec La Voûte et Happy Stars

A partier de 10 ans.

Ouverture des portes : 19h30

