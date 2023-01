CONCERT DU CHŒUR DE L’ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE LILLE Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

CONCERT DU CHŒUR DE L'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE LILLE
Vendredi 20 janvier, 20h00
Salle des fêtes de Wambrechies

Gratuit sur réservation

Marion Gruson, professeur de flûte traversière à l'école de musique, est aussi cheffe de chœur de L'Orchestre Universitaire de Lille, un ensemble vocal composé de 50 chanteurs et chanteuses, étudiants et jeunes actifs. Ce Chœur de l'Orchestre Universitaire de Lille -ou Coul pour les intimes- est donc tout naturellement invité par l'école de musique pour vous proposer son nouveau programme « Tour du monde ». Des sonorités chaleureuses de Christopher Tin et Victor Johnson au froid glacial d'Eric Whitacre, ce concert vous fera voyager à travers tous les continents ! Ouverture des portes à 19h30.

