Marché de Noël à Voillecomte Dimanche 3 décembre, 10h00 Salle des fêtes de Voillecomte

Venez nombreux à notre Marché de Noël du dimanche 3 Décembre 2023 à Voillecomte dans la salle des fêtes!

L’association des parents d’élèves des écoles de Voillecomte et de Robert-magny vous propose de vous restaurer lors de votre visite, avant ou après vos achats, vous pourrez vous faire plaisir gâce à la présence de divers exposants et des créations à vendre confectionnées par les enfants des écoles.

Nous avons également invité le Père Noël qui sera présent vers 11H et vers 15H.

Nous n’attendons plus que vous, adultes et enfants!

Salle des fêtes de Voillecomte Rue du Caron 52130 Voillecomte Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

