Soirée Dansante Beaujolais nouveau Samedi 26 novembre, 19h30 Salle des fêtes de Voillecomte

réservation avant le 19/11/22, tarif : 15€ hors boissons

Repas, animation par DJ organisé par les associations Voil’Dance et APE VoillMagny handicap moteur mi Salle des fêtes de Voillecomte 52130 – VOILLECOMTE Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est Les associations Voil’Dance et APE VoillMagny, organise une soirée dansante pour la sortie du beaujolais Nouveau. Ambiance conviviale autour d’un bon buffet froid, animé par DJ de qualité. Ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T19:30:00+01:00

2022-11-26T20:00:00+01:00 Affiche

