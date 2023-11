Marché de Noël Salle des fêtes de Villorceau Villorceau Catégorie d’Évènement: Villorceau Marché de Noël Salle des fêtes de Villorceau Villorceau, 2 décembre 2023, Villorceau. Marché de Noël 2 et 3 décembre Salle des fêtes de Villorceau Voir https://www.facebook.com/p/APE-Cravant-Villorceau-100077928369715/ L’association des parents d’élèves des villages de Cravant – Villorceau organise son marché de noël ! Retrouvez de nombreux stands, pour tous les goûts : jouets en bois, chocolats, biscuits, objets personnalisés, bijoux etc. Entrée gratuite. Salle des fêtes de Villorceau Rue du Puits Jacob, Villorceau Villorceau [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/APE-Cravant-Villorceau-100077928369715/ »}, {« type »: « email », « value »: « ape.cravantvillorceau@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00 FMACEN045V507PX5 APE Villorceau Détails Catégorie d’Évènement: Villorceau Autres Lieu Salle des fêtes de Villorceau Adresse Rue du Puits Jacob, Villorceau Ville Villorceau Lieu Ville Salle des fêtes de Villorceau Villorceau latitude longitude 47.80285;1.59666

Salle des fêtes de Villorceau Villorceau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villorceau/