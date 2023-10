Séminaire sur l’engagement et le bien-être au travail Salle des fêtes de Villiers En Plaine Villiers-en-Plaine, 14 novembre 2023, Villiers-en-Plaine.

Ces dernières années, le monde du travail a évolué. L’instauration du télétravail, les évolutions technologiques et numériques, les conditions d’exécution au travail… Ces changements entrainent une nouvelle conception de la valeur travail.

Comment trouver du sens au travail ? Comment remobiliser les troupes ? Comment éviter le désengagement ? Quelle est la responsabilité de chacun dans cette quête ?

Les Elus MSA du Niortais et le service Santé Sécurité au Travail de la MSA POITOU organisent un séminaire sur l’engagement et le bien-être au travail, le mardi 14 novembre de 9h30 à 16h à Villiers En Plaine.

Ce séminaire est ouvert aux chefs d’entreprise, aux employeurs de main d’oeuvre, aux responsables des ressources humaines et aux salariés en charge de la Santé, Sécurité et de la Qualité de Vie au Travail des entreprises affiliées à la MSA POITOU des Deux-Sèvres et de la Vienne.

Sur inscription

Salle des fêtes de Villiers En Plaine route de benet 79160 VILLIERS EN PLAINE Villiers-en-Plaine 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

2023-11-14T09:30:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

