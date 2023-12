Marché de nöel Salle des fêtes de VILLEPERDRIX Villeperdrix, 16 décembre 2023 16:00, Villeperdrix.

Villeperdrix,Drôme

Alicoque offert à 18h

Exposants ,crêpes ,soupe , petite alimentation et ambiance musicale.

Buvette, vin chaud rouge, blanc, etc….

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Salle des fêtes de VILLEPERDRIX Villeperdrix

Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Alicoque offered at 18h

Exhibitors, crêpes, soup, food and music.

Refreshment bar, mulled wine, etc…

Alicoque ofrecido a las 18h

Expositores, tortitas, sopa, pequeña comida y ambiente musical.

Bar de refrescos, vino caliente, etc…

Um 18 Uhr wird ein Alicoque angeboten

Aussteller, Crêpes, Suppe, kleine Lebensmittel und musikalische Umrahmung.

Getränke, roter und weißer Glühwein, etc.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale