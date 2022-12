Théâtre: Nonchalante Indochine Salle des fêtes de Villemort Pinon Catégories d’évènement: Aisne

Théâtre: Nonchalante Indochine Samedi 25 février 2023, 20h00 Salle des fêtes de Villemort, Pinon

Tarif plein 5€, réduit 3€ (adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, -16ans).

Cette pièce, interprétée par la cie ACEL, proposée par la MJC VAM & La Boulit', raconte une histoire d'amour et donne une vision juste et cruelle de l'ancienne Indochine française dans les années 40.

