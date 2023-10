Retransmission des quarts de finale de la coupe du monde de rugby Salle des fêtes de Villegouge Villegouge, 14 octobre 2023, Villegouge.

Villegouge,Gironde

Retransmission des 4 quarts de finales sur grand écran à la salle des fêtes de Villegouge.

Ouverture des portes à partir de 16h.

Structure gonflable et animation autour du rugby.

Buvette et restauration sur place avec foodtrucks..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 23:30:00. EUR.

Salle des fêtes de Villegouge

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of the 4 quarter-finals on the big screen at the Villegouge village hall.

Doors open at 4pm.

Inflatable structure and rugby activities.

Refreshment bar and foodtrucks on site.

Retransmisión de los 4 cuartos de final en pantalla gigante en la sala de fiestas de Villegouge.

Apertura de puertas a las 16.00 h.

Estructura hinchable y actividades de rugby.

Refrescos y foodtrucks in situ.

Übertragung der vier Viertelfinalspiele auf Großbildleinwand in der Festhalle von Villegouge.

Öffnung der Türen ab 16 Uhr.

Hüpfburg und Animation rund um das Rugbyspiel.

Getränke und Essen vor Ort mit Foodtrucks.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Fronsadais