Et toi, comment tu te débrouilles ? Samedi 16 décembre, 16h00 Salle des fêtes de Villefranche de Conflent

Et toi, comment tu te débrouilles ? C’est l’histoire d’un petit garçon ou bien d’une petite fille ou alors d’un garçon manqué ? … Et toi, comment tu te débrouilles ? C’est l’histoire d’un enfant qui se pose des questions. Pourquoi dit-on c’est le masculin qui l’emporte ? Et l’emporte ou d’ailleurs ? Qu’est-ce que ça veut dire s’émanciper ? où vont les gens quand ils sont morts ?

Et toi, comment tu te débrouilles ? C’est aussi l’histoire d’une grand-mère, d’une figure du féminisme. Dans sa caboche, les pensées s’emmêlent, les souvenirs s’envolent, comme elle le dit : « Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres ». Mamé a une idée fixe : finir ses jours auprès des siens.

Samedi 16 décembre à 16h – PAF à partir de 5€ – Salle des fêtes de Villefranche-de-Conflent, 21 rue Saint-Jean. Spectacle tout public à partir de 8 ans – 55 min.

Un spectacle de théâtre proposé par la compagnie Troupuscule, et, programmé dans le cadre de la saison culturelle du collectif LaClé en partenariat avec la Ligue de l’enseignement 66.

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

