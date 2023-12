Raoul et moi – spectacle et sortie du livre disque Salle des fêtes de Villefranche de Conflent Villefranche-de-Conflent Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Villefranche-de-Conflent Raoul et moi – spectacle et sortie du livre disque Salle des fêtes de Villefranche de Conflent Villefranche-de-Conflent, 13 décembre 2023 10:00, Villefranche-de-Conflent. Raoul et moi – spectacle et sortie du livre disque Mercredi 13 décembre, 11h00 Salle des fêtes de Villefranche de Conflent Raoul a été abandonné par ses parents quand il était tout petit. Il s’est construit sa cabane, son endroit, son monde à lui en connivence avec la nature,dans le calme des montagnes. Solitaire, Raoul adore partir à la ville, fasciné par l’agitation, les bruits, les odeurs,…Il regarde les gens pressés qui jamais ne lui parlent…En ville, Raoul récupère les trésors oubliés sur un coin de trottoir et c’est avec le sacrempli de mille et une chose qu’il retourne dans son abri pour y bricoler, détourner, ré-inventer … A l’occasion de la sortie du livre album, après le spectacle il y aura une rencontre avec l’illustrateur, et les artistes avec séance de dédicaces et apéro des Nin’s pour se régaler de jus locaux et fruits et légumes de saison ! Salle des fêtes de Villefranche de Conflent 21 rue Saint Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent Villefranche-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 10:00
Catégories d'Évènement: Pyrénées-Orientales, Villefranche-de-Conflent
Code postal 66820
Lieu Salle des fêtes de Villefranche de Conflent
Adresse 21 rue Saint Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent
Ville Villefranche-de-Conflent
Departement Pyrénées-Orientales
Age min 5
Age max 99

