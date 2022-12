Deux FEYDEAU Sinon Rien !!! Salle des fêtes de Ville Sous La Ferté Forges-Saint-Bernard Catégories d’évènement: Aube

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!! Dimanche 5 février 2023, 15h00 Salle des fêtes de Ville Sous La Ferté

Tarif : 10 euros

2 comédies de Georges FEYDEAU

Salle des fêtes de Ville Sous La Ferté Route de Dijon, 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTE Forges-Saint-Bernard 10310 Aube Grand Est Les Fusionnés sont heureux de vous proposer 2 comédies de G. FEYDEAU, avec au programme : Plaisir, Bonne humeur, Fous-Rires, Amûûuûr … Ces 2 comédies efficaces et dynamiques vous seront présentées agrémentées de la sauce « Fusionnés ».

Il s’agit des 2 boulevards suivants : « Léonie est en avance » (Léonie, jeune femme enceinte, souffre et s’acharne sur son pauvre mari. Elle ne lui laisse aucun répit jusqu’à l’arrivée de sa mère qui la soutiendra tant qu’elle peut. Léonie raconte son rêve de la veille à sa mère ; son mari doit exécuter ses caprices dont l’un consiste à reproduire ce rêve dans la réalité. Plus tard, il sera rejoint par la sage femme, et son beau-père, qui l’assisteront jusqu’à la libération de Léonie …) « A qui ma femme » (Marcassol est propriétaire d’un immeuble. Parmi ses locataires il y a Sonia, dont Marcassol se croit être l’unique amant, ou du moins être celui qui a définitivement pris la place de cet imbécile de Lagaulardière. Si Marcassol est allé chercher bonne fortune ailleurs, juste à l’étage du dessous, c’est que sa femme Clarisse a bien changé en un an de mariage. De diable elle est devenue « Mouton/Pot-au-feu ». Au moins l’amour avec Sonia semble volcanique et il aimerait bien le filer parfaitement avec elle. Seulement cela n’est possible que s’il est libre. Alors, il va chercher à caser sa femme pour le redevenir, LIBRE, en croisant d’autres personnages hauts en couleurs tout au long de son périple…) La suite … sur scène !

AU PLAISIR !

