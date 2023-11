Bourse aux jouets et aux vêtements Salle des fêtes de Vesc Vesc, 3 décembre 2023, Vesc.

Vesc,Drôme

Envie de trier ce dont vous n’avez plus besoin? Ou d’offrir des cadeaux de noël un peu plus éthiques ?.

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Salle des fêtes de Vesc

Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Want to sort out what you no longer need? Or would you like to give a more ethical Christmas gift?

¿Quiere deshacerse de lo que ya no necesita? ¿O quiere hacer regalos de Navidad un poco más éticos?

Haben Sie Lust, Dinge auszusortieren, die Sie nicht mehr brauchen? Oder möchten Sie Weihnachtsgeschenke machen, die ein wenig ethischer sind?

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux