Communication gestuelle salle des fêtes de Verneuil Verneuil d'Avre et d'Iton Catégories d’Évènement: Eure

Verneuil d'Avre et d'Iton

Communication gestuelle salle des fêtes de Verneuil, 25 mars 2023, Verneuil d'Avre et d'Iton. Communication gestuelle Samedi 25 mars, 10h00, 11h00 salle des fêtes de Verneuil Permettre à l’enfant de communiquer avant l’acquisition du langage. Inscription au 06.07.19.85.20 salle des fêtes de Verneuil verneuil d’avre et d’iton 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton 27679 Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T11:00:00+01:00

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Verneuil d'Avre et d'Iton Autres Lieu salle des fêtes de Verneuil Adresse verneuil d'avre et d'iton 27130 Ville Verneuil d'Avre et d'Iton Departement Eure Lieu Ville salle des fêtes de Verneuil Verneuil d'Avre et d'Iton

salle des fêtes de Verneuil Verneuil d'Avre et d'Iton Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verneuil d'avre et d'iton/

Communication gestuelle salle des fêtes de Verneuil 2023-03-25 was last modified: by Communication gestuelle salle des fêtes de Verneuil salle des fêtes de Verneuil 25 mars 2023 salle des fêtes de Verneuil Verneuil d'Avre et d'Iton Verneuil d'Avre et d'Iton

Verneuil d'Avre et d'Iton Eure