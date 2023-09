REPAS DES VENDANGES salle des fêtes de VERAC Vérac Catégories d’Évènement: Gironde

Vérac REPAS DES VENDANGES salle des fêtes de VERAC Vérac, 21 octobre 2023, Vérac. REPAS DES VENDANGES Samedi 21 octobre, 19h30 salle des fêtes de VERAC En attendant d’avoir le menu, un peu de culture… Gerbaude (fête fin des vendanges): traditionnelle fête de la fin des vendanges essentiellement à Bordeaux et dans le sud-ouest. La gerbaude était à l’origine une grosse gerbe ornée de fleurs placées sur la dernière charretée de la moisson. À cette occasion vous pourrez déguster les excellents vins de Vérac et des alentours. Ils vous seront offerts par les vignerons de Vérac. (À boire avec modération, bien sûr…) Renseignement 06 73 05 62 49 salle des fêtes de VERAC VERAC Vérac 33240 LE BOURG Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 84 41 26 https://verac.fr/ [{« type »: « email », « value »: « veracenfetes@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0673056249 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

