Appolonie + Talin Maas Salle des fêtes de Venelles, 28 janvier 2023, Venelles.

Appolonie + Talin Maas Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Salle des fêtes de Venelles

A partir de 9,99€

♫♫♫

Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur



Appolonie

sᴏᴜʟ – ᴊᴀᴢᴢ – ʀɴʙ

Après avoir fait longtemps ses armes à Londres, Appolonie est de retour au pays accompagnée d’un live band marseillais de haute volée. Tour à tour soul, r&b ou jazz, on y entend les influences de Robert Glasper, Solange ou The Internet. La classe!

sᴏᴜʟ – ᴊᴀᴢᴢ – ʜɪᴘ-ʜᴏᴘ

On l’a connue chanteuse et rappeuse du groupe Récréation! Cette fois, Talin Maas arrive avec un projet solo plus soul, tout en gardant pas loin les rythmiques hip-hop solaire. Son 1er EP arrive courant 2023 avec un live band tout aussi pointu. Bref tout ce qu’on aime !

https://www.youtube.com/watch?v=Hmqu1ZjF4ms A découvrir absolument! Billetterie

◾Top départ : 9€ (+frais de loc)

◾Prévente : 12€ (+frais de loc)

◾Sur place : 15€

Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire

https://bit.ly/3v5uOo3

E-PASS JEUNES ACCEPTE !

Salle des Fêtes – 1 Place Marius Trucy – 13770 Venelles

Ouverture des portes : 20h30

Début des concerts : 21h

Bar local & Bio

www.comparsesetsons.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T23:59:00+01:00

