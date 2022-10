Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson Salle des fêtes de Venelles Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Venelles

Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson Salle des fêtes de Venelles, 17 décembre 2022, Venelles. Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson Samedi 17 décembre, 20h30 Salle des fêtes de Venelles

12,99€ en pré-vente / 15€ sur place

♫♫♫ Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3AXyElK »}, {« link »: « http://www.comparsesetsons.fr »}] On termine l’année en fête et pas sur les rotules car tu vas en avoir besoin pour te dandiner devant le duo au large sourire DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson. Concert idéal pour ceux qui ont le cafard d’hiver.

DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson

|

Entre funk, afrobeat, soul et reggae, pépites afropéennes de groove imparable chantées en français.

Véritables mercenaires de la bonne humeur, les 2 comparses distillent du bonheur en barre, au risque de te donner le teint radieux et éclatant.

Alors cette année, prépare toi rester à l’heure d’été, le duo rutilant est de retour ! Billetterie

◾Top départ : 9€ (+frais de loc)

◾Prévente : 12€ (+frais de loc)

◾Sur place : 15€

Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire

https://bit.ly/3AXyElK

E-PASS JEUNES ACCEPTE !

Salle des Fêtes – 1 Place Marius Trucy – 13770 Venelles

Ouverture des portes : 20h30

Début des concerts : 21h

Bar local & Bio

www.comparsesetsons.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-17T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Venelles Autres Lieu Salle des fêtes de Venelles Adresse Place Marius Trucy 13770 Venelles Ville Venelles lieuville Salle des fêtes de Venelles Venelles Departement Bouches-du-Rhone

Salle des fêtes de Venelles Venelles Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venelles/

Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson Salle des fêtes de Venelles 2022-12-17 was last modified: by Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson Salle des fêtes de Venelles Salle des fêtes de Venelles 17 décembre 2022 Salle des fêtes de Venelles Venelles Venelles

Venelles Bouches-du-Rhone