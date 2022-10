Illa J with Harleighblu Salle des fêtes de Venelles, 26 novembre 2022, Venelles.

Illa J with Harleighblu Samedi 26 novembre, 20h30 Salle des fêtes de Venelles

12,99€ en pré-vente / 15€ sur place

Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3AVBU0P »}, {« link »: « http://www.comparsesetsons.fr »}]

Amateurs de Hip-Hop US, bienvenus ! Illa J est de retour à Venelles en duo avec la chanteuse soul anglaise Harleighblu. Concert Hip-Hop classe et chaleureux.

Illa J with Harleighblu

On se souvient encore du passage de Illa J à Venelles en avril 2018, à l’occasion de son magnifique album Home.

Cette fois, il s’associe à la chanteuse anglaise Harleighblu, pour un show empli de hip-hop et de soul.

Tout a commencé lors d’une rencontre lors d’une session pour COLORS. Tombés fans l’un de l’autre, ils sont vite devenus amis et décident d’écrire un album commun, produit par Illa J.

La rencontre US x UK entre Illa J, producteur, multi-instrumentiste, chanteur, frère de J Dilla et membre de Slum Village et Harleighblu, jeune prodige de la soul, très vite repérée en Angleterre pour sa voix, baignée à la soul, au jazz et au hip-hop.

Tournée en collaboration avec Carhartt WIIP

Billetterie

◾Top départ : 9€ (+frais de loc)

◾Prévente : 12€ (+frais de loc)

◾Sur place : 15€

Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire

https://bit.ly/3AVBU0P

E-PASS JEUNES ACCEPTE !

Salle des Fêtes – 1 Place Marius Trucy – 13770 Venelles

Ouverture des portes : 20h30

Début des concerts : 21h

Bar local & Bio

www.comparsesetsons.fr



