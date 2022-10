Pat Kalla & Le Super Mojo + Diogo Strausz Salle des fêtes de Venelles Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

12,99€ en pré-vente / 15€ sur place

♫♫♫ Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3evtSEs »}, {« link »: « http://www.comparsesetsons.fr »}] Pour cette rentrée Comparses & Sons t’a préparé une soirée afro-disco-funk histoire de faire durer l’été avec Pat Kalla & Le Super Mojo et Diogo Strausz.

Pat Kalla & le Super Mojo

Frontman du Voilaaa Soundsystem, ambianceur dans le sang, manieur de mots clairvoyant au sourire permanent, l’homme est un franc-tireur du groove. Secondé par ses apôtres du Super Mojo, grosse machine à danser, il prône l’alliance du highlife, de l’afrobeat, du makossa, de funk et à la force hautement dansante des synthés afro-disco.

La danse… c’est un médicament lance t’il. Suffisamment persuasif pour que GUTS le signe sur son label.

Diogo Stransz

Signé sur Goutte d’Or, label affilié des têtes chercheuses de Cracki Records, Diogo Strausz présente son 1er EP « Flight of Sagittarius ».

A la fois rétro et actuel, rempli de grooves jazz, funk et disco. Pas étonnant que Yuksek s’occupe d’un remix, que Radio Nova le rentre en playlist ou que Gilles Peterson le joue sur la BBC.

Pour les amateurs de Guts, Nu Genea, Marcos Valle ou Azymuth

Billetterie

◾Top départ : 9€ (+frais de loc)

◾Prévente : 12€ (+frais de loc)

◾Sur place : 15€

Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire

E-PASS JEUNES ACCEPTE !

Salle des Fêtes – 1 Place Marius Trucy – 13770 Venelles

Ouverture des portes : 20h30

Début des concerts : 21h

Bar local & Bio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T20:30:00+02:00

2022-10-15T23:59:00+02:00

