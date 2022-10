Ukulélé Machin Truc Orchestra Salle des Fêtes de Vecqueville Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Ukulélé Machin Truc Orchestra Salle des Fêtes de Vecqueville, 8 décembre 2022, Joinville. Ukulélé Machin Truc Orchestra Jeudi 8 décembre, 20h30 Salle des Fêtes de Vecqueville

Entrée libre

Le mot “ukulélé” vient de l’hawaïen et signifie littéralement “puce sauteuse”. Cet instrument compact et maniable a gagné une forte popularité à partir de 1915. Salle des Fêtes de Vecqueville Rue des Mésanges 52300 Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:vecqueville@orange.fr »}] Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Vecqueville présente ce concert. Passionnés d’Andy Iona et de Chanson Hawaïenne des années 30, Eddy La Gooyatsh et Alex Toucourt créent le Ukulélé Machin Truc Orchestra.

Très vite leur est venue l’envie d’élargir leur tour de chants avec de jolis covers, allant puiser dans un répertoire allant du Velvet Underground à Niagara, en passant par le Buena Vista Social Club ou encore Bourvil. Depuis peu, ils ont décidé de recentrer leur répertoire, en revisitant les plus grands hits français des années 80. Enfin… ceux de l’année 1986 pour être plus précis. Ukulélés, bandanas fluos, grosse caisse et tambourin aux pieds, accompagnés de leurs musiciens (contrebasse, clarinette, trompette …), ils chantent tout à 2 voix. En résulte une parfaite harmonie douce et habile, qui nous fait voyager et redécouvrir, à coup sûr, toutes ces chansons que nous connaissons presque tous par cœur. Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Vecqueville. Tout public – 75 min

03 25 56 34 49 – bibliotheque_vecqueville@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T20:30:00+01:00

2022-12-08T22:00:00+01:00 @Alex ToutCourt

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Joinville Autres Lieu Salle des Fêtes de Vecqueville Adresse Rue des Mésanges 52300 Ville Joinville Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Salle des Fêtes de Vecqueville Joinville Departement Haute-Marne

Salle des Fêtes de Vecqueville Joinville Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville/

Ukulélé Machin Truc Orchestra Salle des Fêtes de Vecqueville 2022-12-08 was last modified: by Ukulélé Machin Truc Orchestra Salle des Fêtes de Vecqueville Salle des Fêtes de Vecqueville 8 décembre 2022 Joinville Salle des Fêtes de Vecqueville Joinville

Joinville Haute-Marne