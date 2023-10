Concert solo Bernie Bonvoisin Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy Sarry, 18 novembre 2023, Sarry.

Concert solo Bernie Bonvoisin Samedi 18 novembre, 20h00 Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy 15€ Gratuit – 16 ans

Vente service culture, Fnac Spectacles, sur place

Bernie présente son nouvel album « Amo Et Odi ».

Rendez-vous est pris pour découvrir les treize nouvelles chansons en live de l’album solo. Écrire pour raconter, écrire pour dénoncer, écrire pour être en harmonie avec ce qu’il pense et défend.

Dans « Amo Et Odi » Bernie Bonvoisin combat le cynisme ambiant, le manque d’empathie et aspire à la solidarité comme il l’a toujours fait. Le mot « colère » ne lui fait pas peur, mais il la veut constructive afin de rester vigilant et inlassablement, continuer de s’intéresser aux autres. Tous les autres, qu’ils soient au coin de la rue ou à l’autre bout du monde comme en Syrie, pays qui a changé sa vie.

Gorgé de country pour celui qui considère Ferrat, Ferré comme des pères, « Odi et amo » est un pur album de chansons gorgées de blues et de country.

Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy 5 allée de Champagne Sarry 51520 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

