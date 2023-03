Vand’Influences 2023, les 10 ans ! Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy, 18 mars 2023, Sarry.

Vand’Influences 2023, les 10 ans ! Samedi 18 mars, 11h00 Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy Entrée libre sauf concerts Charlélie et HK

Entre Espagne, chanson française et opéra

En multipliant ainsi les moments de culture, la Ville de Vandoeuvre fait vivre plusieurs de ses lieux emblématiques. Sa Ferme du Charmois accueillera, vendredi 24 mars, Renée Garlène et Rodolphe Raffali-Garifali, qui viendront y présenter « Instants ». Ce concert aurait dû être donné en 2021, dans le cadre de l’année Brassens ; la pandémie en aura décidé autrement.

Mise à l’honneur pour la première fois, l’Espagne inspirera, samedi 18 mars, la Féria du Grand Est. De 11h à minuit, les visiteurs assisteront à des animations, des danses, des expositions, des conférences et des concerts évoquant furieusement la Feria espagnole, les taureaux en moins. Côté gastronomie, churros et tapas se disputeront leurs faveurs.

Samedi 25 mars, la salle des fêtes Bernie Bonvoisin prêtera sa scène à un concert événement : « L’Ode à l’Est », projet réunissant l’artiste total Charlélie Couture et l’orchestre de Neuves-Maisons. Même lieu, autre date et autre ponte de la musique : dimanche 26 mars, Kaddour Addadi, alias HK, présentera ses musiques puissantes et engagées à un public enthousiaste. Alors que le concert a dû, là encore, être reporté pour cause de Covid, l’impatience, côté public et organisateurs, est à son comble !

En cette 10e édition, le chant lyrique se fait donc une place au sein de la programmation… et quelle place ! En partenariat avec Nancy Opéra Passion, Ludovic Tezier, baryton-star, dispensera à de jeunes chanteurs une master class Sujet étudié ? Carmen, l’opéra de Bizet. Au terme de la semaine d’échanges et de partage, un concert unique sera donné samedi 8 avril au sein de la Ferme du Charmois. Sur scène, les spectateurs retrouveront les jeunes chanteurs coachés, le baryton habitué des scènes internationales et… Tom Novembre, dans le rôle du lecteur.

Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy 5 allée de Champagne Sarry 51520 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « van_culture@vandoeuvre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0383518094 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vandoeuvre.fr/evenement/festival-vandinfluences/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/Vandinfluences/ »}]

2023-03-18T11:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00

