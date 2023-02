Grand Loto des Pupilles de l’État Salle des fêtes de Valence d’Albigeois, 19 février 2023, Valence-d'Albigeois.

Salle des fêtes de Valence d’Albigeois 81340 Valence d’Albigeois, 3 chemin du Ginestous Valence-d’Albigeois 81340 Tarn Occitanie

Le Loto organisé par l’Association Être-Adepape81 fête son 51e anniversaire, le dimanche 19 février 2023, à 14h, à la salle des fêtes de Valence d’Albigeois, à coté du centre de secours des Sapeurs Pompiers

16 PARTIES, NOMBREUSES QUINES, DOUBLE QUINE ET CARTON PLEIN

PLUS DE 40 LOTS EN JEU !!!

Ouverture à 13h15, début de partie à 14h précise.

Salle chauffée avec sur place : buvette, crêpes et café

4€ le carton

10€ les 3

15€ les 5

20€ les 7

A gagner de nombreux lots dont des bons d’achats, foies gras, pâtés, vins, gâteau à la broche, montre connectée, charcuterie, friteuse sans huile, chocolats, panier de légumes, corbeille de fruits, robot-aspirateur, lot ruche, jambon de pays, champagne, filet de la mer, colis viandes, pâtisseries et plus encore…

On vous attend Dimanche 19 février 2023, à partir de 13h15 !!!

Si éventuellement vous ne pouviez pas venir, vous pouvez dès aujourd’hui acheter vos cartons, ils seront jouer par des participants tirés au sort le jour J et si vous gagnez vous serez contacté pour récupérer vos lots, appeler l’association du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 05.63.43.05.94



