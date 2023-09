Observation de la migration post-nuptiale des oiseaux dans le Rhône Salle des Fêtes de Tupin et Semons Tupin-et-Semons Catégories d’Évènement: Rhône

Tupin-et-Semons Observation de la migration post-nuptiale des oiseaux dans le Rhône Salle des Fêtes de Tupin et Semons Tupin-et-Semons, 4 octobre 2023, Tupin-et-Semons. Observation de la migration post-nuptiale des oiseaux dans le Rhône Mercredi 4 octobre, 09h00 Salle des Fêtes de Tupin et Semons Gratuit, accès libre À travers les journées européennes de la migration, venez observer le phénomène de la migration dans le Rhône. Partez à la découverte des oiseaux migrateurs, accompagné par des bénévoles de la LPO, dans les vignes en hauteur au sud de Lyon, à Tupin et Semons. Infos pratiques :

– Permanence toute la journée de 9h à 18h sur le parking près de la salle des fêtes.

– Prévoir vêtements adaptés à la météo, jumelles, longues-vues (si possible) et pique-nique pour ceux qui le souhaitent. Une autre permanence, au même endroit, est proposée le dimanche 15 octobre. Organisateurs : Jean-Michel Béliard et Bernard Ponceau, bénévoles LPO (beliard.Jean-michel@neuf.fr) Attention, en cas de fortes intempéries la permanence peut être annulée. Salle des Fêtes de Tupin et Semons 10 Rue de la Mairie, 69420 Tupin-et-Semons Tupin-et-Semons 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:beliard.Jean-michel@neuf.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

