NAÏKÖ Salle des fêtes de Tronjoly Gourin, mercredi 27 mars 2024.

NAÏKÖ Naïkö est une petite fille vive et malicieuse. Elle vit avec ses grands-parents dans une maison aux abords de la forêt. Son grand-père lui transmet sa passion pour la nature et le potager. Mercredi 27 mars, 15h00 Salle des fêtes de Tronjoly Tarif 5 € | Dès 6 ans | 40 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T15:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T15:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:00:00+01:00

NAÏKÖ – SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE

Naïkö est une petite fille vive et malicieuse. Elle vit avec ses grands-parents dans une maison aux abords de la forêt. Son grand-père lui transmet sa passion pour la nature et le potager.

Mais au loin, les bulldozers grondent… Ce spectacle onirique oscille entre illusions et réalités et se joue de la perception du spectateur.

Heol JEFFROY : peinture, animations, performance live

Grégory BOUCHET : création vidéo, animations, performance live

Sam VERLEN : création sonore et musicale, guitares, claviers, bruitages, programmations

François MARSOLLIER : technicien lumière

Marjorie BLÉRIOT : regards extérieurs

www.artoutai.com

Goûter offert aux enfants à l’issue de la représentation

En partenariat avec le CAP PRM

Salle des fêtes de Tronjoly Gourin Gourin 56110 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-grande-boutique/evenements/naiko-spectacle-cinematographique »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lagrandeboutique.fr/spectacle/naiko/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 97 23 83 83 »}] [{« link »: « http://www.artoutai.com »}]

Bretagne Centre Bretagne