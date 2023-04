Festival Le Plancher du Monde Salle des fêtes de Tronjoly Gourin Catégories d’évènement: Gourin

Festival Le Plancher du Monde Salle des fêtes de Tronjoly, 19 mai 2023, Gourin. Festival Le Plancher du Monde 19 et 20 mai Salle des fêtes de Tronjoly Le Plancher Du Monde se veut une belle conclusion à la saison culturelle itinérante du Plancher, scène du kreiz breizh, organisée par La Grande Boutique. Tout au long du week-end, le festival invite aux musiques de Bretagne et du monde, mais aussi à la danse et aux arts plastiques, avec des animations dédiées aux familles (spectacle jeune public, exposition, cinéma…). Vendredi 19 Mai

Noura & Jeich trio

Dièse 3 & Annie Ebrel – Amzer

Kreiz Breizh Akademi #09 – Bruulu Samedi 20 Mai

2 pommes & 1 melon (spectacle familial)

Distro (danse)

Alberi Sonori

Serr-[Sere]

Space Galvachers

Guembri superstar Les +

Expo : Tambours Battantes !

ShiFuMix(Te) : DJ Set

Vočoy : Ensemble Vocal

Cinéma : Karnawal

Ateliers découverte Tarif plein : 15 €

Tarif réduit : 13 €

Pass 2 jours : 20 €

Tarif plein : 15 €

Tarif réduit : 13 €

Pass 2 jours : 20 €

Gratuit : -18 ans

Salle des fêtes de Tronjoly
Gourin
Gourin 56110
Morbihan Bretagne

contact@lagrandeboutique.fr
0297238383

2023-05-19T18:00:00+02:00 – 2023-05-19T23:59:00+02:00

2023-05-20T18:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00 Festival Musique du monde

