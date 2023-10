Soirée 100% Filles Salle des Fêtes de Tiranges Tiranges, 18 novembre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

La soirée pour les filles à ne pas manquer.

Avec dîner- spectacle, show chippendales et bal avec sono Dynamite

Entrée interdite aux garçons jusqu’à 23h.

2023-11-18 18:30:00

Salle des Fêtes de Tiranges

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The not-to-be-missed girls’ night out.

With dinner and show, Chippendales show and dance with Dynamite sound system

No boys allowed until 11 p.m

Una noche de chicas que no te puedes perder.

Con cena y espectáculo, show de Chippendales y baile con sistema de sonido Dynamite

No se admiten chicos hasta las 23:00

Ein Abend für Mädchen, den Sie nicht verpassen sollten.

Mit Dinner-Show, Chippendales-Show und Tanz mit Dynamite-Soundsystem

Zutritt für Jungs bis 23 Uhr verboten

