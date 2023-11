TROC Jeux-Jouets Salle des fêtes de Thorigné Aigondigné, 26 novembre 2023, Aigondigné.

Aigondigné,Deux-Sèvres

DIMANCHE 19 ou SAMEDI 25 nov. de 10h à 12h (entrée de la salle des fêtes de Thorigné)

DEPOT DES ARTICLES : Tout dépôt équivaut à un don. Aucune restitution des articles ne sera effectuée. Dons illimités, un article donne droit à un autre article dans la limite de 3 maxi au moment de l’échange.

DIMANCHE 26 nov. lors du marché de Noël, sur le stand «Troc Jouets» à la salle des fêtes de Thorigné

TROC JEUX-JOUETS 10H-12H : fournir le bon donné pour échange au moment du dépôt.

DON GRATUIT JEUX-JOUETS de 14H-16H : tous les articles non choisis par la formule « échange » seront donnés gratuitement de 14h à 16h dans la limite d’un article par personne ou par enfant.

Tous les jeux et jouets restants seront attribués à des associations caritatives..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes de Thorigné

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



SUNDAY, Nov. 19 or SATURDAY, Nov. 25, 10 a.m. to 12 p.m. (entrance to Thorigné village hall)

DEPOSIT OF ITEMS: All deposits are equivalent to a donation. Items will not be returned. Unlimited donations, one item entitles the donor to another item up to a maximum of 3 at the time of exchange.

SUNDAY, NOVEMBER 26, during the Christmas market, at the « Troc Jouets » stand in the Thorigné village hall

TROC JEUX-JOUETS 10H-12H: please provide the voucher given for exchange at the time of deposit.

FREE GIFT TOYS from 2pm-4pm: all items not chosen by the « exchange » formula will be given away free of charge from 2pm to 4pm, up to a limit of one item per person or per child.

All remaining toys and games will be donated to charity.

DOMINGO 19 o SÁBADO 25 de noviembre de 10.00 a 12.00 h (entrada en el ayuntamiento de Thorigné)

DEPÓSITO DE OBJETOS: Todos los depósitos equivalen a una donación. Los objetos no se devolverán. Donaciones ilimitadas, un artículo da derecho a otro artículo hasta un máximo de 3 en el momento del intercambio.

DOMINGO 26 de noviembre en el mercado de Navidad, en el puesto « Troc Jouets » del ayuntamiento de Thorigné

TROC JEUX-JOUETS 10H-12H: se ruega entregar el vale entregado para el intercambio en el momento del depósito.

REGALO GRATUITO DE JUGUETES DE 14h a 16h: todos los artículos no elegidos para la opción « intercambio » se regalarán gratuitamente de 14h a 16h, hasta un límite de un artículo por persona o por niño.

Todos los juguetes y juegos restantes se donarán a organizaciones benéficas.

SONNTAG, 19. oder SAMSTAG, 25. Nov. von 10-12 Uhr (Eingang des Festsaals in Thorigné)

ABGABE DER ARTIKEL: Jede Abgabe ist gleichbedeutend mit einer Spende. Eine Rückgabe der Artikel ist nicht möglich. Unbegrenzte Spenden, ein Artikel berechtigt zu einem anderen Artikel bis zu einer Höchstzahl von 3 zum Zeitpunkt des Tausches.

SONNTAG, 26. November: Weihnachtsmarkt, Stand « Troc Jouets » in der Festhalle von Thorigné

TROC JEUX-JOUETS 10H-12H: Geben Sie den Gutschein ab, der bei der Abgabe zum Umtausch gegeben wurde.

KOSTENLOSE SPIELPLATZABGABE 14-16 Uhr: Alle Artikel, die nicht für den « Tausch » ausgewählt wurden, werden von 14 bis 16 Uhr kostenlos abgegeben, bis zu einem Artikel pro Person oder Kind.

Alle verbleibenden Spiele und Spielzeuge werden an wohltätige Organisationen vergeben.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Pays Mellois