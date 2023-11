Marché de Noël Salle des fêtes de Thorigné Aigondigné, 26 novembre 2023, Aigondigné.

Aigondigné,Deux-Sèvres

Cette année encore nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes de Thorigné pour le marché de Noël :

Le dimanche 26 novembre 2023 de 10h à 18h

Le programme de la journée :

10h-12h : troc jouets

11h-12h : arrivée du Père Noël et déambulation sur le marché

10h30 – 12h : chants de Noël avec la chorale de Vouillé

10h-12h : stand courrier pour le Père Noël

11h : démonstration de cavage par les trufficulteurs

15h-17h30 : photos avec le Père Noël

14h-16h : stand courrier pour le Père Noël

14h30-17h30 : stand maquillage assuré par Etoil’Clown

15h30-17h30 : Close Up Magies

16h : démonstration de cavage par les trufficulteurs

14h-16h : troc jouets

17h30: balade aux lampions.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes de Thorigné

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Once again this year we invite you to Thorigné’s village hall for the Christmas market:

Sunday, November 26, 2023 from 10am to 6pm

The day’s program :

10am-12pm: toy swap

11am-12pm: Santa Claus arrives and strolls through the market

10h30 ? 12pm: Christmas carols with the Vouillé choir

10am-12pm: mail stand for Santa Claus

11am: truffle-harvesting demonstration by truffle growers

3pm-5:30pm: photos with Santa Claus

2pm-4pm: mail stand for Santa Claus

2:30 p.m.-5:30 p.m.: Etoil?Clown make-up stand

3:30 pm – 5:30 pm: Close Up Magic

4pm: truffle-hunting demonstration by truffle growers

2pm-4pm: Toy swap

5:30pm: lantern-lit walk

Una vez más, esperamos verle en el ayuntamiento de Thorigné para el mercado navideño:

Domingo 26 de noviembre de 2023 de 10h a 18h

Programa del día :

10h-12h: intercambio de juguetes

11h-12h: llegada de Papá Noel y paseo por el mercado

10h30 ? 12h: villancicos con el coro de Vouillé

10h-12h: puesto de correo para Papá Noel

11h: demostración de excavación de trufas por truficultores

15h-17h30: fotos con Papá Noel

14.00-16.00 h: puesto de correo de Papá Noel

14.30-17.30: stand de maquillaje del payaso Etoil

15.30-17.30: magia de cerca

16.00 h: demostración de búsqueda de trufas a cargo de truficultores

14.00-16.00: intercambio de juguetes

17.30 h: Paseo de los farolillos

Auch dieses Jahr treffen wir uns wieder im Festsaal von Thorigné zum Weihnachtsmarkt :

Sonntag, den 26. November 2023 von 10 bis 18 Uhr

Das Tagesprogramm :

10h-12h: Spielzeug-Tauschmarkt

11h-12h: Ankunft des Weihnachtsmanns und Spaziergang über den Markt?

10h30 ? 12h: Weihnachtslieder mit dem Chor von Vouillé

10h-12h: Poststand für den Weihnachtsmann

11 Uhr: Vorführung des Höhlenbaus durch die Trüffelzüchter

15h-17h30: Fotos mit dem Weihnachtsmann?

14h-16h: Poststand für den Weihnachtsmann

14.30-17.30 Uhr: Schminkstand von Etoil?Clown

15.30-17.30 Uhr: Close Up Magies (Zaubereien)

16 Uhr: Vorführung der Trüffelsucher beim Cavage

14h-16h: Spielzeug-Tauschbörse

17.30 Uhr: Laternenwanderung

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays Mellois