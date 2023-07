Concert : Enomystik Salle des fêtes de St Clair de Halouze Saint-Clair-de-Halouze, 14 octobre 2023, Saint-Clair-de-Halouze.

Saint-Clair-de-Halouze,Orne

Ce duo Opérap’élect’rock éclectique et décalé se réapproprie des standards, en passant de Stevie Wonder à Noir Désir, de Pink Floyd à Aretha Franklin, de Technotronic à Queen mais aussi de David Bowie à Eminem, de U2 à Nirvana ou encore de Michael Jackson à AC/DC.

Avec une grande variété d’instruments : guitares électriques, parfois acoustique, synthétiseur, looper, beat machine, theremin ….

2023-10-14 21:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Salle des fêtes de St Clair de Halouze

Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie



This eclectic, offbeat Opérap’élect’rock duo reappropriates standards, from Stevie Wonder to Noir Désir, Pink Floyd to Aretha Franklin, Technotronic to Queen, David Bowie to Eminem, U2 to Nirvana, Michael Jackson to AC/DC.

With a wide variety of instruments: electric guitars, sometimes acoustic, synthesizer, looper, beat machine, theremin…

Este dúo de Opérap’élect’rock, ecléctico y fuera de lo común, reapropia estándares, de Stevie Wonder a Noir Désir, de Pink Floyd a Aretha Franklin, de Technotronic a Queen, de David Bowie a Eminem, de U2 a Nirvana y de Michael Jackson a AC/DC.

Con una gran variedad de instrumentos: guitarras eléctricas, a veces acústicas, sintetizador, looper, beat machine, theremin…

Dieses eklektische und schräge Duo Opérap’élect’rock eignet sich Standards neu an, indem es von Stevie Wonder zu Noir Désir, von Pink Floyd zu Aretha Franklin, von Technotronic zu Queen, aber auch von David Bowie zu Eminem, von U2 zu Nirvana oder von Michael Jackson zu AC/DC übergeht.

Mit einer großen Vielfalt an Instrumenten: elektrische Gitarren, manchmal akustische, Synthesizer, Looper, Beat Machine, Theremin …

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité