Bourse aux livres, vinyles et vieux papiers Salle des fêtes de soubirous Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Bourse aux livres, vinyles et vieux papiers Salle des fêtes de soubirous Villeneuve-sur-Lot, 22 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne Bourse aux livres au profit de l’association Lames de joie.

Petite restauration sur place..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Salle des fêtes de soubirous

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Book market in aid of the Lames de joie association.

Snacks on site. Mercadillo de libros a beneficio de la asociación Lames de joie.

Refrescos ligeros. Bücherbörse zugunsten des Vereins Lames de joie (Klingen der Freude).

Kleine Restauration vor Ort. Mise à jour le 2023-10-16 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47 Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Salle des fêtes de soubirous Adresse Salle des fêtes de soubirous Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes de soubirous Villeneuve-sur-Lot latitude longitude 44.4566;0.69539

Salle des fêtes de soubirous Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/