Tarn-et-Garonne « Les artistes de Sérignac » une exposition d’œuvres artisanales, artistiques et culturelles réalisées par les habitants de Sérignac Salle des fêtes de Sérignac Sérignac, 16 septembre 2023, Sérignac. « Les artistes de Sérignac » une exposition d’œuvres artisanales, artistiques et culturelles réalisées par les habitants de Sérignac 16 et 17 septembre Salle des fêtes de Sérignac Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, les habitants de Sérignac vous proposent de découvrir une exposition d’œuvres artisanales, artistiques et culturelles réalisées de leurs mains.

Vous trouverez à la fois des professionnels et des amateurs qui vous feront découvrir leur univers créatif (photographie, écriture, peinture, dessin, poterie, ébénisterie, musique, broderie, …). Salle des fêtes de Sérignac 1 chemin du Tour de Ronde, 82500 Sérignac Sérignac 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie Salle de fête à Sérignac. Sérignac est une commune française, située dans le sud-ouest du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans le Quercy Blanc, une région naturelle correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

