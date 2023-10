Randonnée pédestre Salle des Fêtes de Seichebrières Seichebrieres Catégorie d’Évènement: Seichebrieres Randonnée pédestre Salle des Fêtes de Seichebrières Seichebrieres, 15 octobre 2023, Seichebrieres. Randonnée pédestre Dimanche 15 octobre, 08h00 Salle des Fêtes de Seichebrières L’association des donneurs de sang bénévoles de Châteauneuf-sur-Loire organise une randonnée pédestre au profit d’Octobre Rose. Départ de 8h à 9h30 à la Salle des Fêtes de Seichebrières. 3 parcours : 6, 12 et 15 kms avec ravitaillement. Salle des Fêtes de Seichebrières Salle des Fêtes : Route du Puits, Seichebrieres Seichebrieres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T09:30:00+02:00

latitude longitude 47.96825;2.26629

