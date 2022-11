Fest Noz Salle des fêtes de Savigny Sur Orge, Savigny-sur-Orge (91)

avec Ty Pot, avel, bagad pariz, hi dro meilh, istribilh , mat eo et war-sav Salle des fêtes de Savigny Sur Orge, Savigny-sur-Orge (91) 48, Avenue Charles de Gaulle Salle des fêtes de Savigny Sur Orge, 91600 Savigny-sur-Orge, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39523 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Pour ses 20 ans, le cercle celtique Koroll Breizh organise un grand Fest Noz, le samedi 10 décembre prochain dans la salle des fêtes de Savigny Sur Orge(91). Un beau plateau de musiciens et chanteurs avec WAR-SAV et AVEL en tête d’affiche. On vous garantit un programme de danses très varié. source : événement Fest Noz publié sur AgendaTrad

2022-12-10T18:30:00+01:00

2022-12-10T22:30:00+01:00

