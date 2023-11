Marché de Noël à Saubion Salle des fêtes de Saubion Saubion, 16 décembre 2023, Saubion.

Saubion,Landes

Le comité des fêtes est heureux de vous inviter à son marché de Noël le Samedi 16 Décembre à partir de 10h à la salle des fêtes de Saubion..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Salle des fêtes de Saubion

Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes is delighted to invite you to its Christmas market on Saturday December 16th from 10am at the Saubion village hall.

El Comité des fêtes tiene el placer de invitarle a su mercado navideño el sábado 16 de diciembre a partir de las 10h en el salón del pueblo de Saubion.

Das Festkomitee freut sich, Sie zu seinem Weihnachtsmarkt am Samstag, den 16. Dezember ab 10 Uhr im Festsaal von Saubion einzuladen.

