Les 150 ans de l'harmonie Fleury Saran Salle des fêtes de Saran Saran

Saran Les 150 ans de l’harmonie Fleury Saran Salle des fêtes de Saran Saran, 16 décembre 2023, Saran. Les 150 ans de l’harmonie Fleury Saran Samedi 16 décembre, 20h30 Salle des fêtes de Saran Entrée libre sur réservation obligatoire à la mairie de Saran 45 L’harmonie fleury saran fête ses 150 ans. Concert avec participation du Bastringue et des chorales diapason et saranade Salle des fêtes de Saran Rue du Dr Payen, 45770 saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert musique gratuit

