Atelier parent-enfant autour de « Sous Terre » Salle des fêtes de Saran Saran Catégories d’évènement: Loiret

Saran

Atelier parent-enfant autour de « Sous Terre » Salle des fêtes de Saran, 4 mars 2023, Saran. Atelier parent-enfant autour de « Sous Terre » Samedi 4 mars 2023, 10h00 Salle des fêtes de Saran

Tarif enfant : 5 euros / Gratuit pour l’adulte accompagnateur (max 2/enfant)

Mené par la metteuse en scène-comédienne Clémence Prévault handicap moteur mi Salle des fêtes de Saran rue du docteur payen saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire Cet atelier est une invitation à pénétrer l’univers du spectacle et de ses artistes. Les participants réalisent une minuscule maquette comme le noyau de la Terre ; et y cachent un souvenir, un objet représentatif d’eux-mêmes comme on confierait un trésor au souterrain. Ils y apposent des dessins comme les anciens le faisaient sur les parois des grottes. Ils y associent également une bande sonore imaginée lors de l’atelier qui est enregistrée sur une cassette audio ; précieuse oubliée d’un autre temps et objet phare du spectacle.

