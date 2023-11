Salon des artistes sandillonnais Salle des fêtes de Sandillon Sandillon Catégorie d’Évènement: Sandillon Salon des artistes sandillonnais Salle des fêtes de Sandillon Sandillon, 25 novembre 2023, Sandillon. Salon des artistes sandillonnais 25 et 26 novembre Salle des fêtes de Sandillon Salle des fêtes de Sandillon Sandillon Sandillon [{« type »: « email », « value »: « nuriango@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00 FMACEN045FS0054M Artistes sandillonnais Détails Catégorie d’Évènement: Sandillon Autres Lieu Salle des fêtes de Sandillon Adresse Sandillon Ville Sandillon Lieu Ville Salle des fêtes de Sandillon Sandillon latitude longitude 47.846393;2.035363

Salle des fêtes de Sandillon Sandillon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sandillon/