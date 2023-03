Concert de la St Patrick Salle des fêtes de Sandillon Sandillon Catégorie d’Évènement: Sandillon

Concert de la St Patrick Salle des fêtes de Sandillon, 18 mars 2023, Sandillon. Concert de la St Patrick Samedi 18 mars, 20h00 Salle des fêtes de Sandillon Concert de la St Patrick Salle des fêtes de Sandillon 146 Rue de la Villette , 45640 Sandillon Sandillon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:00:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

2023-03-18T20:00:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Sandillon Autres Lieu Salle des fêtes de Sandillon Adresse 146 Rue de la Villette , 45640 Sandillon Ville Sandillon Lieu Ville Salle des fêtes de Sandillon Sandillon

Salle des fêtes de Sandillon Sandillon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sandillon/

Concert de la St Patrick Salle des fêtes de Sandillon 2023-03-18 was last modified: by Concert de la St Patrick Salle des fêtes de Sandillon Salle des fêtes de Sandillon 18 mars 2023 Salle des fêtes de Sandillon Sandillon Sandillon

Sandillon