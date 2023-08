Projection du film à Samoussy « Le palais retrouvé. Histoire d’une recherche archéologique à Samoussy (1917-2023) » Salle des fêtes de Samoussy Samoussy Catégories d’Évènement: Aisne

Samoussy Projection du film à Samoussy « Le palais retrouvé. Histoire d’une recherche archéologique à Samoussy (1917-2023) » Salle des fêtes de Samoussy Samoussy, 16 septembre 2023, Samoussy. Projection du film à Samoussy « Le palais retrouvé. Histoire d’une recherche archéologique à Samoussy (1917-2023) » Samedi 16 septembre, 18h00 Salle des fêtes de Samoussy Entrée libre Ce film relatera la nouvelle année de fouille autour de cet ancienne résidence royale datant des VIIIe et IX siècles de notre ère et située dans cette commune proche de Laon… Un temps d’échange avec l’équipe d’archéologique sera ouvert à l’issue de cette projection. Salle des fêtes de Samoussy 8 rue du château d’eau, 02840 Samoussy Samoussy 02840 Aisne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00 Service archéologique CD 02

