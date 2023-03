Sortie Seniors en Seine-et-Marne Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Sortie Seniors en Seine-et-Marne

Samedi 25 mars, 08h30

Découvrez ci-dessous le programme :

– Matin : Visite guidée du musée des peintres à Barbizon. Venez découvrir un musée d’art français constitué de salles décorées par les artistes où ont été replacés les meubles et panneaux décorés et où des objets du quotidien restituent l’atmosphère du lieu au temps des « Peint’à Ganne », comme les appelaient familièrement à l’époque les habitants du village.

– La pause-déjeuner se fera dans un restaurant situé à Fontainebleau.

– Après-midi : Visite guidée du château de Fontainebleau : les grands appartements et le théâtre impérial, « découvrez les chefs-d’œuvre de la Renaissance commandés par François Ier, les grands travaux d’Henri IV, les intérieurs raffinés de Marie-Antoinette, l’appartement d’apparat de Napoléon Ier, les fastes de Napoléon III et Eugénie… »

Le départ est prévu à 8h30 sur le parking de la salle des fêtes pour un retour vers 18h30.

Le départ est prévu à 8h30 sur le parking de la salle des fêtes pour un retour vers 18h30.

Tarifs : 80€ (pryvatains) – 85€ (hors-pryvatains) – 56€ (pryvatains non-imposables – ligne 14 à 0€).

