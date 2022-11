Programme Téléthon Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Programme Téléthon Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, 3 décembre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Programme Téléthon Samedi 3 décembre, 14h00 Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Entrée libre, gratuite

Par l’association Saint-Pryvé Les lumières de l’espoir Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin rue de la salle des fêtes 45 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Les bénévoles de l’association Saint-Pryvé Les lumières de l’espoir ont activement préparé leur 21e Téléthon et voici le programme ! – dimanche 27 novembre, l’association ARPEGGIO donnera son concert.

À noter, cette année, il aura lieu à 15 h 30 à l’AUDITORIUM et non à l’église. – samedi 3 décembre de 9 h 30 à 12 h, dans la galerie marchande de Super U se tiendra la traditionnelle vente de brioches (offertes par Super U). À partir de 14 h, samedi 3 décembre, « jour J », de la grande manifestation, les associations pryvataines, les jeunes de la commune, les travailleurs en situation de handicap de T’hand’M (ex Couronnerie), une vente d’enveloppes surprises avec de nombreux lots …vous attendent à la salle des fêtes.

Pour les fans d’Harry Potter de tous âges, vous pourrez plonger dans l’univers de Poudlard le temps d’une photo.

N’hésitez pas à venir costumés ! Une urne sera bien sûr présente pour recueillir vos dons. Une initiation au pilotage de drone est également prévue. – dimanche 4 décembre, à partir de 9 h 30, l’association Chenilles et papillons organise une bourse puériculture à la salle des fêtes. – mercredi 7 décembre, l’association Comme on danse vous offrira son traditionnel gala à la salle des fêtes.

En fonction de la section fréquentée par les danseurs, l’heure vous sera communiquée. On compte sur vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-03T18:30:00+01:00 Association Saint-Pryvé Les lumières de l’espoir

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Adresse rue de la salle des fêtes 45 Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Age maximum 99 lieuville Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret

Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/

Programme Téléthon Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 2022-12-03 was last modified: by Programme Téléthon Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Salle des Fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 3 décembre 2022 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Salle des fêtes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret