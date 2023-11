Vide-grenier / vide ta chambre SALLE DES FETES DE SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born, 26 novembre 2023, Saint-Paul-en-Born.

Saint-Paul-en-Born,Landes

Vide-grenier et vide ta chambre avant Noël!!

Inscriptions en cours via apesaintpaulaureilhan@gmail.com ou 0619863754

3€ la table en intérieur

1€ le portant en intérieur (le votre)

2€ le mètre en extérieur.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

SALLE DES FETES DE SAINT PAUL EN BORN

Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Garage sale and empty your room before Christmas!

Registration underway via apesaintpaulaureilhan@gmail.com or 0619863754

3? the indoor table

1? indoor rack (yours)

2? per meter outdoors

Venta de garaje y vacía tu habitación antes de Navidad

Para inscribirse, visite apesaintpaulaureilhan@gmail.com o 0619863754

3? la mesa de interior

1? por metro en interior (el tuyo)

2? por metro al aire libre

Flohmarkt und leere dein Zimmer vor Weihnachten!!!

Anmeldungen werden derzeit über apesaintpaulaureilhan@gmail.com oder 0619863754 entgegengenommen

3? der Tisch im Innenbereich

1? der Kleiderständer im Innenbereich (Ihr eigener)

2? der Meter im Freien

