Migr’Arts Salle des fêtes de Saint Morillon, 3 juin 2023, Saint-Morillon.

Saint-Morillon,Gironde

Le samedi 3 juin, à la salle des fêtes de Saint-Morillon, à 18 h 30, nous jouerons TRAVERSES XXL, un spectacle issu de la thèse en Anthropologie de Marie Lasserre, à propos des migrations, et qui réunira sur scène, avec les élèves de danse de Saint-Morillon et de La Réole et l’orchestre du Grand Kabarov mené par Franck Assémat, artistes amateurs·rices et professionnel·les, des chercheur·es, des enfants, des ados, des adultes, des personnes migrantes ou non, des étrangers·ères et des Français·es…

Toutes sortes d’individualités viendront chacune avec ses sensibilités et talents, s’engager dans un vivre-ensemble fort en impros, en émotions et en inclusion, pour servir le propos tenu.

Au programme : Musiques, chants, danses africaines et contemporaines, récits migratoires, poèmes, slam….

Salle des fêtes de Saint Morillon

Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday June 3, at 6:30 p.m. in the Salle des Fêtes in Saint-Morillon, we’ll be performing TRAVERSES XXL, a show based on Marie Lasserre’s Anthropology thesis on the subject of migration, with dance students from Saint-Morillon and La Réole and the Grand Kabarov orchestra led by Franck Assémat, amateur and professional artists, researchers, children, teenagers, adults, migrants and non-migrants, foreigners and French people…

All kinds of individualities will come together, each with their own sensibilities and talents, to engage in a shared experience of improvisation, emotions and inclusion, to serve the purpose of the event.

On the program: music, song, African and contemporary dance, stories of migration, poetry, slam…

El sábado 3 de junio, en la Salle des Fêtes de Saint-Morillon, a las 18.30 h, representaremos TRAVERSES XXL, un espectáculo basado en la tesis de antropología de Marie Lasserre sobre las migraciones, con estudiantes de danza de Saint-Morillon y La Réole y la orquesta Grand Kabarov dirigida por Franck Assémat, artistas aficionados y profesionales, investigadores, niños, adolescentes, adultos, emigrantes y no emigrantes, extranjeros y franceses…

Todo tipo de individuos, cada uno con sus propias sensibilidades y talentos, se reunirán de forma viva, emotiva e integradora al servicio del objetivo del evento.

En el programa: música, canto, danza africana y contemporánea, historias de migración, poesía, slam…

Am Samstag, den 3. Juni, werden wir um 18.30 Uhr im Festsaal von Saint-Morillon TRAVERSES XXL aufführen, ein Stück, das aus Marie Lasserres anthropologischer Dissertation über Migration hervorgegangen ist und das alle Beteiligten auf der Bühne vereint, zusammen mit Tanzschülern aus Saint-Morillon und La Réole und dem Orchester Grand Kabarov unter der Leitung von Franck Assémat Amateur- und Berufskünstler, Forscher, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Migranten und Nichtmigranten, Ausländer und Franzosen…

Alle Arten von Individuen kommen mit ihren eigenen Sensibilitäten und Talenten, um sich in einem Zusammenleben zu engagieren, das stark von Improvisationen, Emotionen und Inklusion geprägt ist, um dem Ziel zu dienen.

Auf dem Programm stehen Musik, Gesang, afrikanische und zeitgenössische Tänze, Migrationsgeschichten, Gedichte, Poetry Slams…

