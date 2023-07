Dîner spectacle flamenco à Clermont Dessous Salle des fêtes de Saint-Médard Clermont-Dessous, 19 juillet 2023, Clermont-Dessous.

Clermont-Dessous,Lot-et-Garonne

C’est l’été!!! Le soleil, la fête et la musique seront à l’honneur pour cette soirée Flamenco à Saint-Médard!

Au programme, un repas estival avec sangria blanche, jambon braisé et légumes du soleil. Le repas sera accompagné d’un spectacle proposé par la troupe flamenco Medialuna. La fête se poursuivra avec un bal animé par l’orchestre Feeling.

La soirée se clôturera par un beau feu d’artifice!

Réservation repas avant le 20 juillet.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Salle des fêtes de Saint-Médard

Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



It’s summer!!! Sun, party and music are the order of the day for this Flamenco evening in Saint-Médard!

The program includes a summery meal with white sangria, braised ham and sunny vegetables. The meal will be accompanied by a show put on by the Medialuna flamenco troupe. The party continues with a dance led by the Feeling orchestra.

The evening ends with a spectacular fireworks display!

Reservations for meals before July 20

¡Es verano! Sol, fiesta y música estarán a la orden del día en esta velada flamenca en Saint-Médard

El programa incluye una comida veraniega a base de sangría blanca, jamón estofado y verduras al sol. La comida irá acompañada de un espectáculo a cargo del cuadro flamenco Medialuna. La fiesta continuará con un baile a cargo de la orquesta Feeling.

La velada terminará con un espectacular castillo de fuegos artificiales

Reserve su cena antes del 20 de julio

Es ist Sommer!!! Sonne, Party und Musik stehen bei diesem Flamenco-Abend in Saint-Médard im Vordergrund!

Auf dem Programm steht ein sommerliches Essen mit weißer Sangria, geschmortem Schinken und Gemüse aus der Sonne. Das Essen wird von einer Aufführung der Flamenco-Truppe Medialuna begleitet. Das Fest wird mit einem Ball fortgesetzt, der von der Band Feeling moderiert wird.

Der Abend endet mit einem schönen Feuerwerk!

Reservierung von Mahlzeiten bis zum 20. Juli

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas