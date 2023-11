Repas tradition salle des fêtes de Saint-Léger-les-Authie Saint-Léger-lès-Authie, 11 novembre 2023, Saint-Léger-lès-Authie.

Repas tradition Samedi 11 novembre, 12h30 salle des fêtes de Saint-Léger-les-Authie 15€ adultes et 8€ moins de 12 ans, sur réservation

Au menu :

Bourguignon, purée

salade

fromage

dessert

salle des fêtes de Saint-Léger-les-Authie 80560 Saint Leger les Authie Saint-Léger-lès-Authie 80560 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322764192 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322764619 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322758151 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T12:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:00:00+01:00

les amis de Léo des Sources