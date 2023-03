Concert de printemps Rock de l’OHSJA Salle des fêtes de Saint Jean le Vieux (01640), 2 avril 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Concert de printemps Rock de l’OHSJA Dimanche 2 avril, 17h00 Salle des fêtes de Saint Jean le Vieux (01640) Gratuit, participation libre

Le dimanche 2 avril 2023 à 17h à la salle des fêtes de Saint Jean le Vieux, préparez vous à en prendre plein les oreilles avec le concert de printemps explosif de l’Orchestre d’Harmonie St Jean – Ambronay ! L’orchestre vous fera découvrir ou redécouvrir les plus grands titres du rock, devenus des classiques indémodables. L’occasion pour vous d’entendre un orchestre interpréter des morceaux emblématiques des groupes rock mythiques tels que les Pink Floyd, AC/DC, Metallica, U2, The Doors en passant par Johnny Hallyday et bien d’autres encore. Sous la baguette de Clément LACHAIZE, les musiciens de l’OHSJA vont mettre le feu à la salle des fêtes de Saint Jean le Vieux ! Alors, amateurs de rock, venez célébrer l’un des genres musicaux les plus influents de l’histoire !

Détails : https://www.ohsja.fr/agenda/concerts-de-l-harmonie/concert-de-printemps-2023-de-l-ohsja.html

Salle des fêtes de Saint Jean le Vieux (01640) saint jean le vieux, mairie Saint-Jean-le-Vieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert OHSJA

Grégory DUBUS – OHSJA