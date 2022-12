Bal folk Amnesty Orléans Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye (45)

Bal folk Amnesty Orléans Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye (45), 28 janvier 2023, . Bal folk Amnesty Orléans Samedi 28 janvier 2023, 21h00 Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye (45)

10

avec TAF en Bal et les p’tits Buvards Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye (45) 43, Rue de la Mairie Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France [{« link »: « https://amnestyorleans.fr/2022/12/15/bal-folk-pour-amnesty-a-st-jean-de-braye-28-janvier-2023/ »}, {« link »: « https://amnestyorleans.fr/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40336 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le groupe Amnesty International de l’Orléanais organise un bal folk Voir notre site Salle des fêtes de St Jean de Braye 28 janvier à 21H – avec les groupes Taf en bal – Les P’tits Buvards(entrée 10€). Une initiation aux danses folk sera possible sur inscription (20 personnes). Vous pouvez vous inscrire via notre site internet : formulaire. Stand d’actions avec Amnesty Vente de livres et objets Amnesty (calendriers 2023) ; ainsi que quelques œuvres offertes par des artistes orléanais. Vente de gâteaux et de boissons. source : événement Bal folk Amnesty Orléans publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T21:00:00+01:00

2023-01-29T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye (45) Adresse 43, Rue de la Mairie Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye (45)

Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye (45) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//