CrawFish Wallet salle des fêtes de saint-jean de braye Saint-Jean-de-Braye, 11 février 2024, Saint-Jean-de-Braye.

CrawFish Wallet Dimanche 11 février 2024, 17h00 salle des fêtes de saint-jean de braye Prix des places: 10€ (-12 ans), 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée

Deux musiciens expérimentés Jean-Michel Plassan (banjo), Fred Lasnier (contrebasse) et deux jeunes pousses : Amandine Cabald Roche (chant / washboard) et Gaëtan Martin (trombone).Quatre Bordelais très soudés et swinguants, autour d’un répertoire Nouvelle Orléans. Leur album, I Am In NOLA montre l’abattage extraordinaire d’Amandine, son excellent jeu de washboard et l’infaillibilité de Gaëtan Martin au trombone et aux sourdines.

Né en 2017 à Bordeaux, CrawFish Wallet est avant tout une aventure humaine réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui.

CrawFish Wallet c’est aussi un Front Line original mêlant une voix authentique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du trombone soutenue par une rythmique solide et expérimentée. Un quartet coloré et énergisant au service d’un répertoire varié tout en relief et en émotions.

Standards mythiques, Delta Blues, Old Jazz, Brass Band, Vaudou influencent le son de Crawfish Wallet. On croise Bessie Smith, Billie Holiday, Trixie Smith, mais aussi des compositions originales et actuelles servies par des arrangements efficaces mettant l’improvisation collective à l’honneur.

« Powerful bone, soulful voice, deep blue music. »

salle des fêtes de saint-jean de braye – 139 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T17:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

jazz swing

