BAL FOLK salle des fêtes de saint-jean de braye Saint-Jean-de-Braye, samedi 20 janvier 2024.

BAL FOLK Bal folk avec 2 groupes orléanais Samedi 20 janvier, 21h00 salle des fêtes de saint-jean de braye Tarif entrée : 10 €

Le groupe orléanais d’Amnesty International organise le samedi 20 janvier 2024 à 21 h 00 un bal folk à la‌ Salle des fêtes de St Jean de Braye –

Avec les groupes : Taf en bal – Les P’tits Buvards – Entrée :10€.

Une initiation aux danses folk à 14H30 sera possible sur inscription (20 personnes). Vous pouvez vous inscrire via notre site internet : formulaire.

Vous y trouverez une occasion de vous amuser et d’agir et de discuter des actions possibles pour défendre les droits humains.

salle des fêtes de saint-jean de braye – 139 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

amnesty bal folk